Пензенцы из 196 домов остаются без ГВС и отопления из-за аварий

30.09.2022 | 10:52

В Пензе на 30 сентября без горячей воды и отопления остаются 196 домов, 11 школ, 17 детсадов и 2 больницы. Такие данные на сессии гордумы озвучил депутат Андрей Жданников, потребовавший разъяснений от коммунальщиков.

«У нас Заводской район полностью без горячей воды: Беляева, Кулибина, Крупской, проспект Победы. От людей многочисленные жалобы поступают. Что летом делали?» - поинтересовался он.

И. о. начальника управления ЖКХ Ильдар Усманов отметил, что везде, где горячей воды и тепла до сих пор нет, наблюдается аварийная ситуация.

«Происходят изменения гидравлического режима, переключения, что вызывает порывы на сетях. Это все локальные ремонты, непостоянные отключения, работы по устранению аварий ведутся параллельно с подключением отопления», - пояснил представитель одной из ресурсоснабжающих организаций Дмитрий Шелихов.

Жданников обратил особое внимание на областную психиатрическую больницу имени К. Р. Евграфова, где горячей воды, по его словам, нет с июля.

«Там что?» - задал вопрос депутат.

«Там включения были. Последний порыв, который мы обнаружили, распространялся на один корпус,

работы по устранению закончатся в субботу», - пообещал Шелихов.