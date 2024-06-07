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Общество

Пензенская область и «Т Плюс» усилят взаимодействие

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Правительство Пензенской области, администрация Пензы и ПАО «Т Плюс» заключили соглашение об усилении эффективного взаимодействия, направленного на повышение качества и надежности теплоснабжения жителей.

Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме главой региона Олегом Мельниченко и генеральным директором «Т Плюс» Александром Вилесовым.

Соглашение включает совместную разработку и реализацию мероприятий по подготовке Пензы к отопительному сезону 2024/25 года, оперативный обмен актуальной информацией. Также в документе прописан план мероприятий, необходимых для успешного прохождения отопительного сезона.

В начале 2021 года на баланс «Т Плюс» перешло 256 км квартальных тепловых сетей и 122 центральных тепловых пункта. Теплосетевая инфраструктура была изношена на 89%. За 2,5 года «Т Плюс» заменила 100 км квартальных сетей и 10,5 км магистральных, а также модернизировала 33 ЦТП. В результате процент износа удалось снизить до 72%. Работы продолжаются.

В рамках подготовки к зиме в 2024 году энергетики реконструируют 2,8 км магистральных трубопроводов, проведут гидравлические испытания и обследуют с помощью робота-дефектоскописта 15 км теплосетей. Кроме того, до конца года «Т Плюс» планирует провести 5 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭЦ.

«Мы усиливаем взаимодействие с «Т Плюс» по подготовке к отопительному сезону. Пензенцам необходима надежная подача тепла, наша задача - обеспечить, чтобы процесс проходил безаварийно», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«Соглашение позволит улучшить совместную подготовку к зиме, учитывая опыт прошедшего осенне-зимнего сезона», - отметил Александр Вилесов.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс». ИНН 6315376946.

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