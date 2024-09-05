В Кремле ответили на вопрос об объявлении мобилизации

05.09.2024 | 12:20

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в стране не обсуждается объявление новой мобилизации.

Об этом пишет ТАСС. Песков рассказал, что поток желающих заключить контракт с Минобороны РФ большой.

Кроме того, он отметил, что в РФ принимают экономические меры, чтобы увеличить число контрактников в армии.

Так, с 1 августа по 31 декабря мужчины, впервые заключившие контракт, получат единовременную выплату в 400 000 рублей. Соответствующий указ подписан президентом. В Пензенской области издан алогичный документ о ЕДВ. В итоге первая выплата составит около 1 млн рублей, с учетом денежного довольствия, положенного военнослужащим.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию и призвали в армию 300 тыс. человек. 28 октября того же года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

Президент РФ Владимир Путин впоследствии говорил, что второй волны не будет, поскольку в ней нет необходимости. Указ о мобилизации действует по-прежнему.