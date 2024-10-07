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Политика

Олег Мельниченко: При Владимире Путине страна вновь обрела силу

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В понедельник, 7 октября, свой день рождения отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что под его руководством страна вновь обрела силу и мощь.

Олег Мельниченко: При Владимире Путине страна вновь обрела силу

«Удалось отстоять суверенитет государства, возродить промышленность и сельское хозяйство, вернуть людям уверенность в завтрашнем дне. В регионах России реализуются национальные проекты, повышающие качество жизни граждан. Обновленные дороги, современные школы и детские сады, новые предприятия, благоустроенные города и села - результаты этой работы мы видим ежедневно», - перечислил Олег Мельниченко на своих страницах в социальных сетях.

Губернатор подчеркнул, что главное дело сейчас - это победа в СВО. Он напомнил: президент поставил задачу поддерживать российских бойцов и помогать жителям новых территорий.

«Мы не подведем», - пообещал глава региона.

Олег Мельниченко: При Владимире Путине страна вновь обрела силу

Олег Мельниченко от лица всех пензенцев поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и исполнения всего задуманного.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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