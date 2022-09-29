Никакого принуждения нет: в Пензе школьники помогают военным

29.09.2022 | 14:18

В школах Пензенской области собирают помощь военнослужащим РФ, участвующим в СВО на Украине.

Об этом рассказали на странице группы «Объясняем.Пензенская область» в соцсети «ВКонтакте».

Школьники, родители, педагоги оказывают помощь военным на добровольных началах, а сбор вещей проводят волонтерские и общественные организации. Материальное обеспечение солдат ВС РФ лежит на плечах Минобороны России.

Пензенские дети преимущественно оказывают моральную поддержку: отправляют свои рисунки и стихи, пожелания, теплые слова.

«В комментариях сами жители только поддерживают это решение. «Сейчас много отзывчивых людей, которые готовы помочь. Никаких принуждений нет», - пишет жительница Пензы. Так, в одном из чатов жители региона поделились фотографией собранных вещей», - говорится в посте.