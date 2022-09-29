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Общество

Никакого принуждения нет: в Пензе школьники помогают военным

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В школах Пензенской области собирают помощь военнослужащим РФ, участвующим в СВО на Украине.

Об этом рассказали на странице группы «Объясняем.Пензенская область» в соцсети «ВКонтакте».

Школьники, родители, педагоги оказывают помощь военным на добровольных началах, а сбор вещей проводят волонтерские и общественные организации. Материальное обеспечение солдат ВС РФ лежит на плечах Минобороны России.

Пензенские дети преимущественно оказывают моральную поддержку: отправляют свои рисунки и стихи, пожелания, теплые слова.

«В комментариях сами жители только поддерживают это решение. «Сейчас много отзывчивых людей, которые готовы помочь. Никаких принуждений нет», - пишет жительница Пензы. Так, в одном из чатов жители региона поделились фотографией собранных вещей», - говорится в посте.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото vk.com/what_pnz
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