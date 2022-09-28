Во дворе дома на улице Толстого заасфальтировали стоянку

28.09.2022 | 20:15

Под колесами припаркованных машин - не грязь, а новый асфальт. Его во дворе дома № 5 на улице Толстого положили благодаря активности совета жильцов и при поддержке городской администрации. Товарищество собственников «Восход» в этом году вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов.

«630 квадратных метров мы заасфальтировали, 500 тысяч мы заплатили сами, 750 тысяч - по гранту», - рассказала председатель правления ТСЖ «Восход» Галина Кочнева.

Программа реализуется в Пензе несколько лет. На условиях софинансирования выполняют работы разного вида: кто трубы меняет в подвале (к примеру, как на улице Рахманинова), кто фасад утепляет. На Толстого была проблема с парковочным пространством.

Стоянка выглядела разбитой до тех пор, пока сюда не пришла подрядная организация. На глазах жильцов происходили перемены.

«Территория приобрела нормальный, культурный вид. Мы очень надеемся, что это теперь на долгие годы, потому что сделано хорошо», - отметила жительница дома № 5 на ул. Толстого Валентина Купцова.

«Мы очень рады возможности улучшить качество дворовой территории, ее внешний вид и очень благодарны администрации за предоставленную возможность», - подчеркнула Галина Кочнева.

В 2022-м в Пензе реализуют 30 социально значимых проектов по данной программе. Общая сумма - 34 миллиона рублей, из них 18 млн - деньги из муниципальной казны, прочее - средства участников.

«Про всему городу активно идут работы. 50% уже из 30 проектов завершены полностью, остальные - в стадии завершения на 80%», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Финалом станет получение оценки качества выполненных работ. Они должны соответствовать заявленным в проекте.