Стало известно, как осуществляется розыск уклоняющихся от повестки

28.09.2022 | 10:15

В России продолжаются мобилизационные мероприятия. Некоторые граждане РФ покинули пределы страны, чтобы избежать вручения повестки. Власти Финляндии, Грузии и Казахстана отмечают увеличение количества прибывающих в их страны мужчин из России.

Представители военных комиссариатов и СУ СК РФ напоминают, что в Уголовном кодексе РФ произошло ужесточение наказания за преступления, совершенные в период мобилизации.

«Так, дополнена статья об оставлении места службы или части проходящим военную службу по призыву или контракту. Их самовольное оставление, неявка в срок без уважительных причин продолжительностью свыше 2 (но не более 10) суток теперь наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Если неявка, самовольное оставление превысит 10 суток, но составит не более месяца, то грозит лишение свободы на срок до 7 лет», - рассказала на брифинге помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В ряде регионов России уже фиксируются случаи, когда военнообязанные пытаются избежать частичной мобилизации.

«У нас появился первый уклонист, сегодня материалы будут переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело, а закон суров», - рассказал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации и в Новосибирской области. О порядке процедуры рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, сообщает «Сибкрай».

Военком отметил, что в случае отсутствия призывника дома сотрудники комиссариатов начинают опрашивать его соседей и родственников. При этом представитель военкомата не имеет права заходить в квартиру и проводить обыск, однако может сделать запрос по месту работы. Кудрявцев напомнил, что повестка должна вручаться лично в руки.

«Местоположение — где угодно. И ночью, и днем, и на улице», - подчеркнул он.

Кудрявцев заметил, что если местонахождение военнообязанного установить не удалось, он попадает в списки, которые передаются в МВД. После этого уже полиция начинает розыск уклониста.