Общество

В Пензенской области на одного воспитателя приходится 12 детей

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В Пензенской области в дошкольных учреждениях на конец 2021 года трудились 5 600 работников. Число их воспитанников составляло 56 400.

Данные, приуроченные ко Дню работников дошкольного образования, который отмечается во вторник, 27 сентября, обнародовал Пензастат.

Всего в Сурском крае действует 427 организаций, которые осуществляют присмотр и уход за детьми, обучают их по программам дошкольного образования. Главную роль в этом процессе играют воспитатели и старшие воспитатели. Их количество составило 4 600 человек (82,3%).

Большая часть таких сотрудников (99,1%) - женщины. На одного воспитателя в среднем приходится 12 ребят.

«Возрастная структура педагогического персонала в основном представлена работниками 35-54 лет (61,9%). Количество специалистов моложе 35 лет относительно невелико и составляет 19,8% от общего числа», - отметили в Пензастате.

По сравнению с 2020 годом в 2021-м выросло число педагогов, работавших в детсадах, с высшим образованием: с 61,5% до 62,5%.

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