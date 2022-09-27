Пензенские ветераны боевых действий уехали защищать Родину

27.09.2022 | 18:36

У Антона Хрулева-Жукова чемоданное настроение - уже несколько дней. Впереди ждет дальняя дорога, только отправляется он не на отдых и не на морское побережье. Его цель - зона специальной военной операции на территории Украины и независимых республик.

«В ожидании по звонку прибыть в указанное место», - рассказал доброволец.

Мобилизация здесь совсем не при чем. Стать добровольцем мужчина решил еще в марте, почти с момента начала спецоперации, но попасть в ряды армии тогда не смог. У Антона нет боевого опыта, к тому же он не проходил срочную службу. Во второй раз в военкомате появился после объявления частичной мобилизации, и вновь его хотели признать негодным.

«Я задал другие вопросы: как же наши деды, прадеды, которые шли защищать свою Родину, у которых не было ни службы в армии, которые никогда не держали оружие в руках? После чего мне выдали список документов, которые я должен был принести», - сообщил Антон Хрулев-Жуков.

Его военно-учетная специальность - водитель. Мужчина - корреспондент «Литературной газеты», некоторое время возглавлял журнал «Четверговая соль». В качестве журналиста неоднократно бывал в местах размещения вынужденных переселенцев, общался с участниками спецоперации. Теперь сам встанет на защиту и надеется, что это послужит определенным примером для подрастающего поколения.

«Чтобы каждый понимал, что такое патриотизм. Большинство наших земляков с гордостью и радостью идут защищать свою Родину. Я считаю своим долгом не оставаться в стороне, а быть рядом», - пояснил доброволец.

С этим согласны и члены небольшой группы ветеранов боевых действий. Многим из них уже за 60. После объявления мобилизации они обратились к журналистам 11 канала за помощью: их не брали на фронт из-за возраста. В день, когда должны были состояться съемки, оказалось, что компания уже на подъезде к Донбассу.

«Мы ехали окольными путями. Потомство не надо забирать наше, они дети, не жили еще, им жить и жить, а нам терять уже нечего», - отметил доброволец Анвер.

«Преклоняюсь перед мужиками и перед женщинами, которые приходят и идут защищать страну. Я всем желаю здоровья, с честью выполнить свой долг до конца, вернуться живыми и здоровыми», - произнес ветеран боевых действий Юрий Краснов.