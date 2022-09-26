В Заречном стартует следующий этап отопительного сезона

26.09.2022 | 13:30

В Заречном со вторника, 27 сентября, перейдут на следующий этап отопительного сезона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава закрытого города Олег Климанов.

Отопление в Заречном начали давать 13 сентября. Нагрелись батареи в школах и детских садах, больницах, поликлиниках, в Доме детства и Доме ветеранов.

С 27-го числа ресурс подадут в оставшиеся предприятия и учреждения города, а с 28-го - в многоквартирные дома.

«На полную отладку системы требуется от 7 до 10 дней», - предупредил горожан Климанов.

В Пензе отопительный сезон стартовал 26 сентября. В первую очередь тепло появится в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальных учреждениях.