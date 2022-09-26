В Пензе водителей маршруток наказали за нарушения

26.09.2022 | 20:45

39 водителей привлекли к административной ответственности - таковы итоги специальной проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Кроме того, 13 протоколов сотрудники ГИБДД составили на должностных лиц, допустивших нарушения. Особое внимание в ходе проверки инспекторы уделяли техническому состоянию маршрутных такси и автобусов перед выездом на линию.

Рейды под названием «Автоперевозчик», проводят на постоянной основе и каждый раз выявляют десятки нарушений.

«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров, которых они перевозят», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.