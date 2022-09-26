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Общество

В Пензе проверяют детские сады и школы после трагедии в Ижевске

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Пенза скорбит вместе с Ижевском. После трагедии в Удмуртии в региональном министерстве образования разъяснили, насколько школы, детские сады и дома творчества безопасны. Всего в области 1 060 подведомственных объектов. Персональную ответственность за антитеррористическую защищенность несут руководители образовательных организаций.

«Те памятки, по которым происходит действие при сообщении о возникновении теракта, на сегодняшний день уже доведены до автоматизма. То есть руководитель образовательной организации прежде всего оповещает правоохранительные структуры: ФСБ, МВД и Росгвардию», - рассказала зам. министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

Более чем 90% учреждений в зависимости от их категории оснащены рамочными металлоискателями, турникетами, ограничивающими проход посторонних в здание.

«В основном у нас на входе сидят представители ЧОПа, с которым заключается договор на выполнение этих работ. Также во всех образовательных организациях есть система оповещения, тревожная кнопка», - отметила Ирина Осетрова.

Еще перед началом учебного года сотрудники Росгвардии проверили школы на предмет антитеррористической защищенности.

Теперь в областном центре, по словам представителей регионального минобра, сотрудники прокуратуры и управления образования проводят проверку школ и детских садов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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