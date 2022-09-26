Сетевое издание|18+|Понедельник|26 сен 2022|22:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Детском парке пензенцев познакомили с миром глухих людей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Международный день глухих в последнее воскресенье сентября отметили в Детском парке. Выступил театр жестовой песни и другие артисты. Проводилась викторина с призами.

Инвалиды по слуху принимают активное участие в общественной жизни, культурных и спортивных мероприятиях. Другими словами, стараются ни в чем не уступать. Однако с некоторыми трудностями им все же приходится сталкиваться.

«Трудоустройство - это главная проблема у нас. Образование - тоже проблема есть, потому что не хватает переводчиков. Диспетчерская служба у нас существует, но хотелось бы, чтобы она развивалась. Особенно мы это в период коронавируса поняли», - сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина.

Когда практически все службы перешли на дистанционный формат общения, люди с нарушением слуха не могли связаться с ними по телефону.

А Юлия Мещерякова чувствует себя некомфортно, находясь в некой информационной блокаде. Активистка общества глухих, председатель молодежной ассоциации неслышащих в Пензенской области, сожалеет о том, что на телевидении, включая федеральные каналы, нет сурдопереводчиков.

«Все говорят о чем-то, а мы не понимаем, о чем говорят люди. Мы хотим привлечь их внимание к проблемам неслышащих, проблемам жестового языка, познакомить людей с миром глухих, что мы на равных со всеми», - отметила Юлия Мещерякова.

В парке было представлено несколько площадок. Собравшиеся знакомились с декоративно-прикладными видами творчества, угощались кашей. Неподалеку работала детская зона, включавшая в себя не только игры на свежем воздухе, но и выставку рисунков. Их авторами стали юные пензенцы с нарушением слуха.

Всего в области проживает больше 2 500 человек, которые общаются с помощью жестов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте