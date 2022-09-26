В Детском парке пензенцев познакомили с миром глухих людей

26.09.2022 | 20:57

Международный день глухих в последнее воскресенье сентября отметили в Детском парке. Выступил театр жестовой песни и другие артисты. Проводилась викторина с призами.

Инвалиды по слуху принимают активное участие в общественной жизни, культурных и спортивных мероприятиях. Другими словами, стараются ни в чем не уступать. Однако с некоторыми трудностями им все же приходится сталкиваться.

«Трудоустройство - это главная проблема у нас. Образование - тоже проблема есть, потому что не хватает переводчиков. Диспетчерская служба у нас существует, но хотелось бы, чтобы она развивалась. Особенно мы это в период коронавируса поняли», - сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина.

Когда практически все службы перешли на дистанционный формат общения, люди с нарушением слуха не могли связаться с ними по телефону.

А Юлия Мещерякова чувствует себя некомфортно, находясь в некой информационной блокаде. Активистка общества глухих, председатель молодежной ассоциации неслышащих в Пензенской области, сожалеет о том, что на телевидении, включая федеральные каналы, нет сурдопереводчиков.

«Все говорят о чем-то, а мы не понимаем, о чем говорят люди. Мы хотим привлечь их внимание к проблемам неслышащих, проблемам жестового языка, познакомить людей с миром глухих, что мы на равных со всеми», - отметила Юлия Мещерякова.

В парке было представлено несколько площадок. Собравшиеся знакомились с декоративно-прикладными видами творчества, угощались кашей. Неподалеку работала детская зона, включавшая в себя не только игры на свежем воздухе, но и выставку рисунков. Их авторами стали юные пензенцы с нарушением слуха.

Всего в области проживает больше 2 500 человек, которые общаются с помощью жестов.