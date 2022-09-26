Пенза оказалась на нижних строчках рейтинга городов по уровню зарплат

26.09.2022 | 12:24

В рейтинге городов по уровню зарплат в первом полугодии 2022-го Пенза заняла 76-е место из 100. Список обнародовали эксперты ria.ru.

Известно, что зарплаты в России в различных отраслях и регионах существенно отличаются. Специалисты рассчитали соотношение среднего вознаграждения за труд и стоимости фиксированного потребительского набора и составили рейтинг.

Согласно их выводам, среднемесячная чистая зарплата в январе - июне в Пензе равнялась 39 300 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го она выросла на 9,8%.

Соотношение указанной зарплаты и цены фиксированного потребительского набора составило 2,35.

В первых строчках рейтинга оказались Новый Уренгой (среднемесячная зарплата - 129 500 рублей, соотношение к стоимости фиксированного потребительского набора - 5,69), а также Салехард (115 500 рублей и 5,07 соответственно).

На 99-м месте в списке Нальчик. Там на среднемесячный доход в 34 200 рублей доступны почти два (1,96) фиксированных потребительских набора. Строчку с номером 100 заняла Элиста: 33 100 рублей и 1,86 соответственно.