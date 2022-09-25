Стало известно о полном перечне специальностей для отсрочки от мобилизации

25.09.2022 | 08:00

В России идет частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы РФ будет призвано порядка 300 000 человек.

Граждане продолжают получать повестки из военкоматов. В Минобороны РФ заявили, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50, старших офицеров - до 55.

Ряд категорий российских граждан не попадают под частичную мобилизацию.

Это сотрудники организаций в области IT, работники российских операторов связи, представители средств массовой информации и финансовой сферы. При этом граждане для получения освобождения от частичной мобилизации должны иметь высшее образование и трудиться в указанных сферах полный рабочий день.

К 26 сентября специалисты Минцифры должны подготовить полный перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Такую дату назвали в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», - указано в сообщении ведомства.