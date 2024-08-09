Бои в Курской области: в Госдуме ответили на вопрос о мобилизации

09.08.2024 | 13:58

Член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в Госдуме не рассматривают вопрос об объявлении в России новой мобилизации на фоне событий в Курской области.

«Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник генерального штаба», - сообщил он журналистам радиостанции «Говорит Москва», его слова приведены в Telegram-канале.

Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию России 6 августа. В Курской области продолжаются бои.

По данным Минобороны, на Курском направлении противник уже потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и 3 орудия полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - указано в Telegram-канале министерства в пятницу, 9 августа.