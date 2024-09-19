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Общество

Альтернативщики смогут служить в библиотеках и на метеостанциях

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Министерство труда и социальной защиты РФ расширило список видов работ, профессий и должностей, на которых срочники могут пройти альтернативную гражданскую службу. Приказ размещен на портале правовой информации.

В перечень вошли 13 новых должностей. Это библиотекарь, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, гидролог, инженер по метрологии, операционная медсестра, метеоролог и другие.

Также расширен список учреждений, где можно пройти такую службу. В него, в частности, включили туберкулезные и психоневрологические санатории и диспансеры, районные больницы и центры социального обслуживания, региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Учреждения расположены в разных регионах страны - Бурятии, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Краснодарском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Оренбургской, Тульской, Ростовской, Саратовской и иных областях.

Перечень видов работ, профессий и должностей, на которые могут трудоустроить проходящих альтернативную службу, очень обширен. Так, него входят животновод, дорожный рабочий, коневод, дояр, пекарь, рыбак прибрежного лова, зубной техник, артист ансамбля песни и танца, хореограф, няня, буфетчик, дворник, кондуктор, архитектор, звукорежиссер, инженер-программист, лесничий, овощевод, лифтер, маляр и множество других - всего более 200.

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Источник — фото pixabay.com
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