В Пензенской области от укусов клещей пострадали почти 550 детей

22.09.2022 | 17:20

Жители Пензенской области продолжают обращаться к медикам с жалобами на укусы клещей. За неделю нападению опасных кровососов подверглись 60 человек, 19 из них - дети до 14 лет.

Данные на четверг, 22 сентября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе (с 9 по 15 сентября) за помощью обратились 54 человека.

Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировали 1 427 жителей области, пострадавших от укусов, в том числе 543 ребенка.

За неделю на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 76 членистоногих, снятых с людей, в 15 случаях результат проб оказался положительным.

Общее количество клещей, исследованных в лаборатории на боррелии, - 1 419, возбудители обнаружены в 240 (16,9%).