В Пензе для школьников устроили день безопасности дорожного движения

22.09.2022 | 20:27

Единый день безопасности дорожного движения, организованый для учащихся младших классов городских школ, прошел в рамках всероссийской акции, направленной на снижение травматизма несовершеннолетних в результате ДТП.

Сотрудники ГИБДД и представители регионального центра по профилактике постарались сделать все, чтобы обучающее занятие стало интересным для самых маленьких.

«Детям напомнили требования правил дорожного движения, рассказали, для чего нужны детские удерживающие устройства, после чего дети сами могли продемонстрировать свои знания на модели перекрестка, а также показать мастерство фигурного управления на полосе препятствий», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Оказалось, что управлять двухколесным транспортом - велосипедами и самокатами - не так просто.

Кроме необходимости соблюдения правил дорожного движения, детям рассказали, для чего нужны удерживающие устройства в автомобилях, показали виды велоэкипировки, а также смоделировали ситуации, в которых может оказаться каждый.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования правил дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует заблаговременно снижать скорость при проезде пешеходных переходов, а также при движении вблизи образовательных учреждений. Родителям необходимо ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части и показывать только положительный пример», - подчеркнул Валентин Новоженцев.