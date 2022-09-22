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Общество

В мэрии Пензы ответили на вопрос о включении отопления в детсадах

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Пензенские родители попросили включить отопление в детских садах. Из-за понижения температуры в помещениях малыши начали болеть.

«Очень холодно! 11 градусов всего. Из 28 детей ходят 8! Пожалуйста, войдите в положение. Родители уходят на больничные», - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Екатерина.

Ее поддержали и другие матери.

На обращения женщин ответил представитель мэрии Пензы. Он напомнил, что отопление появляется после распоряжения местной администрации, специалисты ждут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превысит 8 градусов. При этом они руководствуются прогнозом погоды.

«В настоящее время в Пензе среднесуточная температура выше контрольного показателя, прогнозируется потепление. Включив систему отопления, отключить ее будет невозможно, что обычно вызывает жалобы жителей на чрезмерное отопление и излишние расходы на оплату коммунальных платежей», - отмечается в ответе.

Пока администрация порекомендовала включать в детских учреждениях сертифицированные масляные обогреватели, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о том, какая температура должна быть на социальных объектах в период сохранения рисков распространения коронавируса.

Так, в игровых младшей, средней, старшей групп в детсадах должно быть 20-24 °С, в спальнях - 18-24 °С. В помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до 3 лет термометр должен показывать 20-24 °С, для детей от 3 до 7 лет - 21-24 °С.

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