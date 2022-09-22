Пензенцы могут пожаловаться на холод в школах и детсадах

22.09.2022 | 09:18

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о том, какая температура должна быть на социальных объектах в период сохранения рисков распространения коронавируса.

Так, в игровых младшей, средней, старшей групп в детсадах должно быть 20-24 °С, в спальнях - 18-24 °С. В помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до 3 лет термометр должен показывать 20-24 °С, для детей от 3 до 7 лет - 21–24 °С.

Приемлемая температура для школьных классов - 18-24 °C; палат лечебно-профилактических учреждений - 20-26 °С.

В жилых комнатах в организациях социального обслуживания пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в холодное время в жилых комнатах должно быть 20-22 °С, в теплое - 23-25 °С.

«Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Управление Роспотребнадзора обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, а при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов», - заявили в пресс-службе надзорного органа.

На несоблюдение нормативов можно жаловаться в РПН, на основании обращений специалисты проведут проверку с выездом на место и замером температуры воздуха. При выявлении нарушения будут приняты меры административного воздействия.

«Направить обращение можно через официальный сайт Роспотребнадзора. Телефон для консультаций в Управлении (8412)660948», - добавили в пресс-службе.