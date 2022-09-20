Общество

В регионе подорожали сахар и табак, подешевели стройматериалы

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В Пензенской области индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по отношению к июлю составил 99,4%. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил Пензастат.

В последний месяц лета в регионе снизились цены на овощи (на 21,3%), фрукты и цитрусовые (на 9,3%), фруктово–ягодные консервы (на 2,9%), масло и жиры (на 2,4%), мясо птицы (на 1,9%), мясные полуфабрикаты (на 1,7%), сыры (на 1,3%).

Также подешевели телерадиотовары (на 5,3%), меха и меховые изделия (на 3,9%), ювелирные изделия (на 3,8%), стройматериалы (на 1,9%), медикаменты (на 1,3%) и электротовары (на 1%).

В свою очередь, выросла стоимость сахара (на 3,8%), разделанной рыбы лососевых пород (на 3,7%), маргарина (на 3,5%), черного байхового чая (на 3%), филе сельди (на 2,4%), баранину (на 1,5%), говядину бескостную (на 1%).

Подорожали табачные изделия (на 2,2%), резиновая обувь (на 1,8%), одежда для детей школьного возраста (на 1,2%).

«По сравнению с предыдущим месяцем в августе снизилась стоимость услуг воздушного транспорта (на 22,3%) и услуг банков (на 1,6%). В то же время подорожали услуги железнодорожного транспорта (на 6,3%), экскурсионные услуги (на 3,2%), ремонт, пошив одежды и обуви (на 2,4%)», - добавили в Пензастате.

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Гость||

Хреново, курёха подорожала. Спасает от голода и холода часто.


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