Новая дорога в частном секторе Пензы может разрушиться уже весной

20.09.2022 | 14:53

В Пензе ремонт дороги на улице Харьковской не предусматривал появление тротуара и даже обочины.

Свое возмущение последствиями вмешательства специалистов на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» выразила горожанка Юлия.

Женщина написала, что ремонта дороги ждали более пяти лет, но результат не всем по нраву. Проезжая часть узкая, едва вмещающая две машины.

«Жители недовольны тем, что 1) нет обочины, 2) нет пешеходной дорожки», - перечислила Юлия.

Свои слова она проиллюстрировала снимком новой дороги в частном секторе, которая действительно становится проблемой и для водителей, и для пешеходов. По краям свежеуложенного покрытия - лужи.

«Эта улица одна из главных, по которой ходят жители нашего большого частного сектора от остановки и от магазина», - отметила пензячка.

В заключение она попросила главу региона сделать нормальную дорогу, позаботиться о том, чтобы новый асфальт не разрушился, что непременно произойдет к весне, если оставить все так, как есть.

Согласно ответу мэрии на обращение Юлии, обочину можно было бы укрепить асфальтовым гранулятом. Однако есть проблема: в достаточном количестве данного материала сейчас не имеется. Поэтому вопрос рассмотрят в 2023 году, если гранулят появится.

«Осуществление обустройства тротуара будет рассмотрено при планировании перечня объектов дорожно-уличной сети для проведения ремонтных работ на плановый период 2024 года», - добавил представитель мэрии.