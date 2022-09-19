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Общество

Показатели приверженности пензенцев здоровому образу жизни снизились

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Пензенская область вошла в топ-10 регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни.

Список составили эксперты ria.ru. В основе рейтинга - 8 показателей, характеризующих потребление спиртного и табака, распространенность наркомании, занятий спортом и условия труда.

Сурский край оказался на 6-м месте с рейтинговым баллом в 75,6. По сравнению с 2021-м показатели ухудшились: тогда область получила 82 балла.

Наиболее приверженными здоровому образу жизни оказались жители Республики Дагестан (1-е место в рейтинге), а также Чечни (2-е место). Меньше всего заботятся о своем организме и самочувствии люди в Камчатском крае (84-е место) и Еврейской АО (85-е).

Ранее стало известно, что в регионе утверждена программа по укреплению общественного здоровья.

Специалистам (главным образом сотрудникам минздрава) поручат бороться с употреблением алкоголя, ожирением, выявлять факторы риска для здоровья, развивать благоприятную среду для формирования полезных привычек.

Установлены показатели реализации программы. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением должны сократиться с 9,4 в 2022 году до 8,1 в 2023-м и 6,7 в 2024-м. Розничные продажи алкогольной продукции (в литрах этанола) на душу населения должны составить 5,0 в 2022-м и 2023 годах и 4,9 в 2024-м.

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Источник — фото pixabay.com
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