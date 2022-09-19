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Общество

Пензенцам напомнили о городском конкурсе на получение грантов

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Было бы желание и идеи, а деньги найдутся, и не малые. Пензенцам в очередной раз напомнили, что они могут принимать самое активное участие в благоустройстве областного центра. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению.

«Ключевым программным мероприятием является городской конкурс на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления и инициатив жителей, который проводится в Пензе с 2015 года», - сообщил заместитель главы администрации города Олег Денисов.

В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации, в том числе фонды, ассоциации, ТОСы, ТСЖ, ЖСК, ЖК. Заявки рассматривает комиссия из представителей органов местного самоуправления.

Победителями признаются организации, набравшие наибольшее количество баллов. Размер предоставляемых грантов - не более 750 тысяч рублей на реализацию одной инициативы.

Всего же в 2022 году в бюджете на эти цели было предусмотрено 18 миллионов рублей. Из 54 представленных проектов деньги выделили на 30. Они направлены на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, благоустройство газонов, обустройство стоянок, создание детских игровых площадок, ремонт крыш, фасадов, подъездов, систем водоснабжения, отопления, а также проведение общественно полезных мероприятий.

В 2022-м прием заявок проводился с 5 мая по 3 июня. Информация об участии в следующем конкурсе на получение грантов будет обнародована ближе к концу текущего года на официальном сайте городской администрации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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