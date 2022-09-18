Пензячка сообщила о гниющих кучах мусора на Восточном кладбище

18.09.2022 | 15:51

Пензячка Марина пожаловалась губернатору на кучи мусора выше человеческого роста, которые можно увидеть на Восточном кладбище.

Обращение она оставила на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

«Десятилетиями боремся, чтобы навели порядок. Настоящая свалка среди могил. Стоят контейнеры, полные мусора, а рядом горы гниющего мусора выше человеческого роста, который не вывозится годами. Отписываются, сколько вывозят его. Если бы вовремя вывозили, он не гнил бы среди могил», - возмутилась Марина.

Женщина также указала на ямы, затрудняющие проезд. По ее словам, в надлежащем состоянии только центральная аллея и съезд с нее, над остальными дорогами должен поработать грейдер.

Пензячке ответил представитель регионального правительства. Он разъяснил, что благоустройство кладбища запланировано на четвертый квартал 2022-го.

Мусор и плохие дороги на Восточном кладбище - на данные проблемы пензенцы не один год жалуются в соцсетях. Чиновники в ответ сообщают, что отходы вывозятся, а вопрос ремонта проезжей части рассматривается. Согласно июньскому ответу, на улучшение дорог не хватало средств.