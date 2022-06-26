На ремонт дороги на Восточном кладбище по-прежнему нет денег

На странице главы региона в соцсети «Одноклассники» появилась очередная жалоба на Восточное кладбище. Ее оставила подписчица Нина.
«Когда займетесь Восточным кладбищем? Похоронили на помойке своих дорогих. Последний квадрат - дороги на север нет. Пока сухо, можно доползти. Мусор где захотят, там и бросают. Позор!» - возмутилась женщина.
В областном правительстве подписчице ответили, что подрядчик регулярно очищает территорию от отходов. Что касается обустройства дороги, то это в 2022 году невозможно.
«В связи с дефицитом денежных средств возможность проведения ремонта дороги на территории кладбища будет рассмотрена при формировании бюджета на 2023 год», - указал представитель правительства региона в ответе.
Чиновникам и ранее поступали жалобы на ситуацию на Восточном кладбище. Места захоронений покрывает мусор, который заносится ветром с Чемодановской свалки, контейнеров не хватает, поэтому люди вынуждены оставлять отходы в неположенных местах.
Грунтовая дорога на кладбище покрыта выбоинами и лужами, проезд затруднен. Вопрос, когда ее обновят, волнует пензенцев уже несколько лет. В июле 2020 года, отвечая на него, представитель городской администрации пояснил, что ремонт пока не предвидится «в связи с недостаточным финансированием».
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