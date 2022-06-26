Общество

На ремонт дороги на Восточном кладбище по-прежнему нет денег

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На странице главы региона в соцсети «Одноклассники» появилась очередная жалоба на Восточное кладбище. Ее оставила подписчица Нина.

«Когда займетесь Восточным кладбищем? Похоронили на помойке своих дорогих. Последний квадрат - дороги на север нет. Пока сухо, можно доползти. Мусор где захотят, там и бросают. Позор!» - возмутилась женщина.

В областном правительстве подписчице ответили, что подрядчик регулярно очищает территорию от отходов. Что касается обустройства дороги, то это в 2022 году невозможно.

«В связи с дефицитом денежных средств возможность проведения ремонта дороги на территории кладбища будет рассмотрена при формировании бюджета на 2023 год», - указал представитель правительства региона в ответе.

Чиновникам и ранее поступали жалобы на ситуацию на Восточном кладбище. Места захоронений покрывает мусор, который заносится ветром с Чемодановской свалки, контейнеров не хватает, поэтому люди вынуждены оставлять отходы в неположенных местах.

Грунтовая дорога на кладбище покрыта выбоинами и лужами, проезд затруднен. Вопрос, когда ее обновят, волнует пензенцев уже несколько лет. В июле 2020 года, отвечая на него, представитель городской администрации пояснил, что ремонт пока не предвидится «в связи с недостаточным финансированием».

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Гость||

Посмотрите сколько денег из бюджета затрачивается на Мутовкина, Краснова и Шаляпина. Не стыдно?

Гость||

а приезд кирила сколько стоил можно только помечтать дорогу можно вымостить до небес

Гость||

да неустанет рука берущего

Гость||

были бордюры ванины теперь светильники

Гость||

У глупомордых все бабло воруют, чтобы попов ублажать.

Гость||

Конечно рассказывайте сказки, что денег нет! В такой стране , богатой природными ресурсами и нет денег на ремонт дороги? А куда же все деньги уходят? Яхты, Дворцы, аквадискотеки , у кого не подскажите? Ах да, был ещё такой Белозерцев может помните бывший Губернатор, тоже жаловался, что денег нет, а у самого миллиард дома лежал. Вот и верь этим Единаросам после этого. Тьфу болтуны.

Гость||

Гость писал(a):

ыл ещё такой Белозерцев может помните бывший Губернатор, тоже жаловался, что денег нет, а у самого миллиард дома лежал.
Не верь фейкам.

Гость||

ыл ещё такой Белозерцев может помните бывший Губернатор, тоже жаловался, что денег нет, а у самого миллиард дома лежал.

Не верь фейкам.

по твоему он нищий и несчастный?

Гость||

Гость писал(a):

по твоему он нищий и несчастный?
По-моему не надо выдумывать о несметных богатствах найденных в домике Ивана на Лазо.

Гость||

В Соловцовку нужно денег на дорогу к церкви....А вы про покойников. Попам нужнее...

Гость||

Гость писал(a):

По-моему не надо выдумывать о несметных богатствах найденных в домике Ивана на Лазо.
А что же тогда не один человек его не вышел не поддержал? Раз фейк) Он же как не выборы по 80 процентов голосов набирал, не одного Пензенца не видел , чтобы вышло с плакатом в поддержку Губера. Все липа. И все это знают. Нарисовать циферки можно любые, а когда приходил на Дизель-Арену и показывали Белозерцева в экран, то гул и свист стоял стыды, да и только. Вот она любовь какая)

Гость||

Вот если надо будет там храмик новый построить, в бюджете быстро найдутся пара миллиардов на это бохоугодное дело.

А дороги... Рабы должны страдать

Гость||

А с чего ты взял, что у Ивана деньги хранились только "в домике на Лазо"? Речи об этом нигде и не было. Сразу после его ареста было объявлено, что только в одном месте под матрацем было изъято полмиллиарда рубликов. Как думаете, сколько дорог можно отремонтировать только на эти деньжищи?

Гость||

Придурки, нет денег а храм построили за 14млд

Гость||

На Восточном кладбище бардак полный! От дороги возле часовни уже скоро тропинка только останется...Цыганский погост всё шире и шире! А дорога вся в ямах как после бомбёжки! Кругом грязь и лужи! Хоть бы центральную площадку отремонтировали на въезде...И порядка нет! Цветы с могил и то выкапывают с целью дальнейшей продажи!

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Имя: Гость
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