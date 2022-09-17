За день на одном участке Суры собрали свыше тонны отходов

17.09.2022 | 18:30

Уборку колюще-режущих предметов взяло на себя старшее поколение, но и мусора другого рода у берега главной городской водной артерии хватает. Разобраться с ним решили активисты из школьных экологических отрядов. Так в Пензе ежегодно отмечается день Суры.

«Это наш город, приятнее смотреть на чистые улицы, на чистые набережные. Мы же здесь тоже гуляем», - рассудила участница экоакции «День Суры» Анна Муромцева.

«Чистота реки - это в первую очередь здоровье живущих вокруг нее людей. Чистота берегов реки - то же самое. Это очень сильно влияет на здоровье всех жителей», - отметила помощник председателя Пензенского отделения РГО Ксения Ежижанская.

Экологическую акцию поддержали дайверы.

«Мы постоянно в наших водах погружаемся, видим, что под водой происходит, и всегда прикладываем усилия к очистке водоемов», - рассказал водолаз Александр Мартынов.

Дайверы решили почистить грунт Суры в районе подвесного моста. Буквально сразу после погружения - первая находка.

Следующий «подарок» не заставил себя ждать - дорожное ограждение, неизвестно как оказавшееся в этом месте реки.

Как выяснилось, на дне Суры покоится немало крупногабаритных сюрпризов.

«Здесь дерево лежит, там - ванна, дальше сети стоят... что еще? Вон там унитаз лежит», - кратко отчитался дайвер об итогах погружения.

Новый улов потряс всех. Он оказался настолько велик, что участникам акции пришлось остановить работы, чтобы вытащить его на берег. На дне лежал мусорный контейнер.

В отличие от других находок, эта точно не останется без дела.

«Контейнер нам в любом случае пригодится. Некоторые мусорные площадки - в планах дооборудования. Отмыть, покрасить, привести в божеский вид - и пусть пользуются», - оценил главный эксперт отдела администрации Железнодорожного района Дмитрий Бокарев.

Затем было принято решение установить мусорный бак неподалеку от берега, чтобы люди бросали мусор туда. А всего за день участники экоакции собрали больше тонны разных отходов.