«Огонь-парни!»: пензенцам подняли настроение два Деда Мороза на Суре

01.01.2024 | 16:05

Жители Пензы сняли необычный клип на песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» и выложили в соцсеть «ВКонтакте».

Двое молодых людей на гидрокостюмы надели красные халаты и шапки Деда Мороза (один даже нацепил бороду), прокатились по Суре на гидроцикле и вейкборде и сняли процесс.

Затем они смонтировали видео, наложили музыку и поделились записью в сети.

Под строки «Новый год к нам мчится, скоро все случится» молодые люди на большой скорости носятся по Суре в районе «Ростка», машут рукой в камеру и поднимают настроение горожанам.

Пензенцы, просмотревшие видео, пришли в восторг. «Просто суперкруто!!! Вы крутые, ребята! Гордость», «Красавчики!», «Огонь-парни!», «Молодцы, браво парням», «Красавцы, молодцы, ребята, спасибо за хорошее настроение!» - поделились они эмоциями в комментариях.