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Из жизни

«Огонь-парни!»: пензенцам подняли настроение два Деда Мороза на Суре

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Жители Пензы сняли необычный клип на песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» и выложили в соцсеть «ВКонтакте».

«Огонь-парни!»: пензенцам подняли настроение два Деда Мороза на Суре

Двое молодых людей на гидрокостюмы надели красные халаты и шапки Деда Мороза (один даже нацепил бороду), прокатились по Суре на гидроцикле и вейкборде и сняли процесс.

«Огонь-парни!»: пензенцам подняли настроение два Деда Мороза на Суре

Затем они смонтировали видео, наложили музыку и поделились записью в сети.

«Огонь-парни!»: пензенцам подняли настроение два Деда Мороза на Суре

Под строки «Новый год к нам мчится, скоро все случится» молодые люди на большой скорости носятся по Суре в районе «Ростка», машут рукой в камеру и поднимают настроение горожанам.

Пензенцы, просмотревшие видео, пришли в восторг. «Просто суперкруто!!! Вы крутые, ребята! Гордость», «Красавчики!», «Огонь-парни!», «Молодцы, браво парням», «Красавцы, молодцы, ребята, спасибо за хорошее настроение!» - поделились они эмоциями в комментариях.

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Источник — видео «АВТОХАМ ПЕНЗА»
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