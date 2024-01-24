Житель Сурска поделился кадрами ледяных «блинов» в реке

24.01.2024 | 09:07

Необычное явление снял житель Сурска Евгений Чекунов во вторник, 23 января. На открытом пространстве реки по кругу плавают ледяные «блины».

«Посмотрите, какая красота образовалась на Суре. Вот такие фигуры изо льда ходят по кругу. Очень красиво смотрится», - говорит автор.

«За всю свою жизнь в Сурске такое чудо увидела в этом году первый раз», - написала одна из подписчиц.

В группе Городищенского района дается объяснение появлению «блинов».

«При температуре воздуха около 0 градусов на водоеме образуется снежная каша, состоящая из крупитчатого снега. Когда температура воздуха понижается и выпадает снег, снежная каша превращается в снежуру. Ветер разделяет снежуру на отдельные части, которые превращаются в лед. Вода с ветром и слабым течением шлифуют льдины, придавая им форму в виде блина», - говорится в посте.