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Общество

В Чемодановке расчищают дно пруда на реке Инре

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В селе Чемодановка Бессоновского района расчищают ложе пруда на реке Инре. Сейчас убирают донные отложения.

Предстоит расчистить около 610 м. Завершить работу должны в 2024 году.

Речка Инра небольшая, но от нее многое зависит. Она впадает в Вядю, у которой расположены популярная у пензенцев зона отдыха и детские оздоровительные лагеря. Летом 2008 года в Инру попали отходы производства, из-за чего около 3 тысяч детей лишились возможности купаться во время отдыха в лагерях Пензенской области.

В августе 2019-го Инра вновь оказалась загрязнена: вода в ней стала молочно-белой.

Очистить реку было решено в ноябре 2022 года.

«После проведения работ ожидается улучшение качества воды, что скажется на снижении негативного воздействия на окружающую среду и здоровье жителей местного населения», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2022-м расчистили 2,6 км заросшего русла ручья Королейка в Белинском - от узла ГТС до впадения в Малый Чембар в черте города.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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