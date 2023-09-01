В Пензе сотрудники ГИБДД удержали девушку от падения с моста

01.09.2023 | 10:44

Ранним утром сотрудники Госавтоинспекции, несшие службу на перекрестке улиц Суворова и Чехова в Пензе, получили информацию, что за перилами Сурского моста стоит девушка, которая может сорваться и упасть в реку.

Включив проблесковые маяки, старший лейтенант полиции Дмитрий Шилкин и лейтенант полиции Алексей Алпатов направились к мосту. Через две минуты они были на месте.

«Увидев девушку, автоинспекторы незамедлительно подбежали к ней и взяли за руки. Она плакала, но после продолжительного разговора с сотрудниками Госавтоинспекции успокоилась», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Соблюдая все меры безопасности, полицейские помогли ей перелезть через перила на тротуар, а затем передали врачам прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи.

«Благодаря грамотным действиям стражей порядка удалось предотвратить возможную трагедию. В настоящее время здоровью 18-летней пензячки ничего не угрожает», - добавили в ведомстве.