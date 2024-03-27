Минлесхоз заказал проект расчистки истощенной реки в Городище

27.03.2024 | 13:23

В Пензенской области готовятся к расчистке ложа пруда на реке Юловке в Городище. На проект комплекса работ планировали потратить 3 млн 352 тысячи 159 рублей, но удалось сэкономить: документация обойдется в 1 млн 463 тысяч 445 рублей.

Электронный аукцион состоялся на портале госзакупок. Заказчиком выступило региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Победил участник торгов, сбивший цену вдвое.

Расчистка ложа протяженностью 1,6 км предполагает ликвидацию илистых отложений, донных наносов, побочней, кос, островов скопления карчей (затонувших бревен. - Прим. ред.) и древесных отходов. Также необходимо продумать способы предотвращения истощения водного объекта и его реабилитации, улучшения качества воды.

Кроме того, исполнитель должен подготовить проектные решения по стабилизации водохозяйственной обстановки с обоснованием выбора наиболее экономически и технически целесообразного варианта проведения работ.

«Требуется проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий», - уточняется в описании объекта закупки.

Прошлым летом минлесхоз сообщал, что река Юловка в Городище обмелела, заросла илом, кустами и травой. Это стало понятно при ее обследовании на участке от русловой плотины до улицы Московской.

Специалисты выяснили: заиленность реки настолько сильная, что на поверхность выходят острова, заторы, завалы деревьев, пни, топляк. Юловку практически заполонили камыш, осока, водоросли и ряска.