На набережной Суры уберут наносы ила у правого берега

16.09.2022 | 13:52

В пятницу, 16 сентября, в Пензе начали красить подпорную стенку набережной реки Суры. Об этом рассказали в администрации города.

«В планах - убрать на этом участке наносы ила возле берега. Работы начнем при наступлении низких температур», - рассказал мэр Александр Басенко.

Он уточнил, что ранее территорию между подвесным и Бакунинским мостами расчистили от поросли и мусора.

17 сентября на правобережье Суры будет проходить экологическая акция, близлежащие территории приведут в порядок. Аналогичная уборка проводилась и в июне. В июле правобережье у подвесного моста благоустроили.

По словам участников акций, на расчищенных территориях из-за низкой культуры поведения пензенцев вновь и вновь появляется мусор.