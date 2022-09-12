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Общество

На правобережье Суры проведут экологическую акцию

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Жителей Пензы пригласили принять участие в экологической акции и благоустроить правобережье Суры. Мероприятие состоится в субботу, 17 сентября.

«Акция «День реки Суры» будет проводиться 11-й год подряд. Цель проекта - уборка прибрежной территории, а также привлечение внимания общественности к экологическому состоянию водных ресурсов», - пояснили организаторы.

Принять участие в акции и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе могут все желающие. Сбор запланирован на 11:00, место встречи - улица Злобина (напротив стелы «Росток»).

Экоактивисты и коммунальные работники регулярно расчищают берега Суры. В августе на участке между двумя мостами - подвесным и Бакунинским - с поверхности реки собрали ветки и бытовой мусор. Также была очищена прогулочная зона.

В июле было благоустроено правобережье у подвесного моста. Аналогичная уборка состоялась и в июне. По словам ее участников, на очищенных территориях из-за низкой культуры поведения пензенцев вновь появился мусор.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей Пензы пригласили принять участие в экологической акции
А отвечающие и получающие деньги за эту территорию есть?

Гость||

Когда 100% вновь избранных депутатов покажут пример, придут на эту акцию, тогда и пензяки подтянутся. А то вдовин гадит в Суру, а пензенцы убирай.


Имя: Гость
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