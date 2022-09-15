В Пензенской области цены на бензин за месяц выросли на 0,4%

15.09.2022 | 11:44

Пензастат озвучил средние цены на моторное топливо в регионе по состоянию на август.

Так, бензин марки АИ-92 стоил 47,03 рубля за литр, марки АИ-95 - 50,48, марки АИ-98 и выше - 59,94. Дизельное и газовое топливо обходилось в 53,39 и 20,13 рубля соответственно.

«В Пензенской области в августе по сравнению с июлем газ подешевел на 0,3%, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,4%», - подвели итог специалисты.

Среди регионов Приволжского федерального округа минимальные цены на бензин АИ-92 зафиксированы в Самарской области (45,74 руб. за литр), АИ-95 - в Республике Татарстан (49,34), АИ-98 и выше - в Саратовской области (57,44).

Дороже всего АИ-92 и АИ-95 обходятся жителям Нижегородской области (47,42 и 51,50 руб. за литр соответственно), АИ-98 - водителям из Пермского края (61,35).

Таким образом, в Пензенском регионе цены оказались средними.