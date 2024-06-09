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Экономика

Повышение цен на молоко ожидается к концу года

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В октябре - декабре в стране ожидается повышение цен на молоко на 5-10%. В июле - сентябре стоимость литра останется примерно на текущем уровне.

Подорожание продукта в беседе с изданием «Газета.ру» спрогнозировал доктор экономических наук Юрий Шедько.

«Факторы, влияющие в сторону повышения: рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку, оплату труда работников, возрастание других расходов - составляющих себестоимости», - отметил он.

По словам Шедько, снижению цен на молоко способствуют меры государственной поддержки, а также госрегулирование, которое ограничивает рост стоимости.

Ранее эксперты подсчитали, насколько за год подорожали продукты для традиционного летнего блюда - окрошки. По их наблюдениям, ценник в среднем возрос на 10%.

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