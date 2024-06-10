Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июн 2024|11:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

В Пензенской области подорожали конфеты, бензин и сотовая связь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области годовая инфляция в апреле ускорилась по сравнению с мартом на 0,30% и составила 7,34%.

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в апреле увеличился с 7,73% до 7,98%. Эксперты cbr.ru связали это с переносом возросших затрат производителей в стоимость.

«Так, из-за повышения цен на какао-бобы увеличились издержки производителей кондитерских изделий. Это привело к ускорению годового роста цен на шоколад, конфеты и торты», - привели пример специалисты.

То же произошло с макаронными изделиями, в особенности с вермишелью, которая подорожала по сравнению с прошлым годом.

Прирост цен на непродовольственные товары в апреле также увеличился - с 6% до 6,25%.

К примеру, из-за сокращения предложения и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов стал быстрее дорожать бензин. Из-за возросших затрат на закупку сырья, обслуживание оборудования и оплату труда персонала замедлилось снижение цен на перевязочные материалы и ускорился рост стоимости медикаментов.

Что касается услуг, то годовой прирост цен на них в апреле достиг 7,75% после 7,27%.

«Повысились расходы сотовых операторов на содержание сетей: выросли затраты на электроэнергию, оборудование и логистику. Свои возросшие издержки они переносили в цены. В результате увеличился годовой прирост абонентской платы за пакеты услуг сотовой связи.

В связи с увеличением туристического потока в регионе вырос спрос на услуги гостиниц. Это привело к ускорению годового роста цен на них», - объяснили эксперты.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — cbr.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте