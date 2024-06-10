В Пензенской области подорожали конфеты, бензин и сотовая связь

10.06.2024 | 11:03

В Пензенской области годовая инфляция в апреле ускорилась по сравнению с мартом на 0,30% и составила 7,34%.

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в апреле увеличился с 7,73% до 7,98%. Эксперты cbr.ru связали это с переносом возросших затрат производителей в стоимость.

«Так, из-за повышения цен на какао-бобы увеличились издержки производителей кондитерских изделий. Это привело к ускорению годового роста цен на шоколад, конфеты и торты», - привели пример специалисты.

То же произошло с макаронными изделиями, в особенности с вермишелью, которая подорожала по сравнению с прошлым годом.

Прирост цен на непродовольственные товары в апреле также увеличился - с 6% до 6,25%.

К примеру, из-за сокращения предложения и ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов стал быстрее дорожать бензин. Из-за возросших затрат на закупку сырья, обслуживание оборудования и оплату труда персонала замедлилось снижение цен на перевязочные материалы и ускорился рост стоимости медикаментов.

Что касается услуг, то годовой прирост цен на них в апреле достиг 7,75% после 7,27%.

«Повысились расходы сотовых операторов на содержание сетей: выросли затраты на электроэнергию, оборудование и логистику. Свои возросшие издержки они переносили в цены. В результате увеличился годовой прирост абонентской платы за пакеты услуг сотовой связи.

В связи с увеличением туристического потока в регионе вырос спрос на услуги гостиниц. Это привело к ускорению годового роста цен на них», - объяснили эксперты.