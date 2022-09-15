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Общество

В Пензенской области потребовали отремонтировать три памятника

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В Пензенской области от муниципальных органов власти потребовали привести в порядок памятники погибшим защитникам Отечества. Нарушения выявили в Вадинском районе.

«На территории Вадинского сельсовета находится памятник погибшим воинам общей площадью 801,8 кв. м. Ограждение по периметру имеет дефекты - с тыльной стороны стелы с барельефами Героям Советского Союза нарушена внутренняя целостность», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ремонт требуется и плиточному покрытию памятника. Похожие проблемы выявлены еще в двух селах Вадинского района: Татарской Лаке и Выборном.

Чтобы устранить нарушения и привести мемориалы, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны бойцам, в надлежащее состояние, сотрудники прокуратуры внесли представления главам администраций сельсоветов.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль», - подытожила Светлана Артамонова.

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