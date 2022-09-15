Общество

В Пензе выбрали пятерых лучших в регионе классных руководителей

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В одном зале собрались лучшие классные руководители региона. Такими в результате конкурса были признаны пять педагогов.

Первое место досталось Наталии Павловой - учителю гимназии № 1 города Пензы. Конкурс проходил заочно. На суд жюри Павлова представила сценарий мероприятия под названием «Пенза - город трудовой доблести».

«Мне кажется, классный руководитель в первую очередь должен понимать детей, быть с ними на одной волне и вести их правильной дорогой», - отметила педагог.

Пока подводятся итоги регионального этапа всероссийского дистанционного конкурса методических разработок классных руководителей. В стране он проходит в третий раз. В 2022-м пензенские учителя прислали на конкурс 72 работы - больше, чем в прошлые годы.

«Приняли участие представители всех муниципалитетов. Это говорит о том, что наши классные руководители заинтересованы в том, чтобы делиться опытом, учиться друг у друга, как и каким образом нужно проводить мероприятия, которые имели бы воспитательный характер», - подчеркнула директор центра ИРР Пензенской области Надежда Стромакова.

Победителям регионального конкурса вручили дипломы, а вскоре работы пензенцев будут отправлены на всероссийский этап. В прошлые годы сурским классным руководителям не удавалось попасть в число лучших в стране, но, возможно, теперь им повезет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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