Пензячка отстояла в суде право на перепланировку своей квартиры

15.09.2022 | 16:56

Жительница Пензы добилась, чтобы перепланировку ее квартиры признали законной.

С 2020 года женщина владеет квартирой площадью 40,9 кв. м, расположенной на третьем этаже дома на улице Пушанина в Гидрострое. В 2021-м она разбила одну жилую комнату (21,1 кв. м) на две изолированные (9,2 и 11,4 кв. м), выделив одну из них своим детям.

Кроме того, в квартире демонтировали перегородку между ванной и туалетом, получился совмещенный санузел площадью 3,4 кв. м.

«Перепланировка квартиры заключалась в демонтаже самонесущих перегородок между помещениями, устройстве перегородок между помещениями из пазогребневых плит, демонтаже подоконной части оконного блока наружной стены, демонтаже сантехнического оборудования», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Окончив работы, пензячка обратилась в Управление градостроительства и архитектуры г. Пензы с заявлением о согласовании перепланировки, но ей отказали, сославшись на то, что все было сделано без получения разрешения.

Тогда женщина подала иск в Ленинский районный суд с просьбой сохранить квартиру в измененном виде. Ее требование удовлетворили, несмотря на то что ответчик заявил о несоответствии перепланировки требованиям законодательства.

«Жилищное законодательство предусматривает возможность сохранения помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если переустройство не было предварительно согласовано с органами местного самоуправления, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо не создается угроза их жизни или здоровью», - добавили в пресс-службе, уточнив, что в случае горожанки так и было.

Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд поддержал уже вынесенное решение.