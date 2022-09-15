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Общество

Пензенский оперштаб обнародовал суточную сводку по коронавирусу

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Суточное число случаев коронавируса снова выросло. В четверг, 15 сентября, оперативный штаб сообщил о 577 заразившихся.

265 из них - жители Пензы, 46 - Кузнецкого района, 36 - Лунинского, 25 - Пензенского, 24 - Каменского, 23 - Мокшанского, 21 - Сердобского, 15 - Нижнеломовского, по 14 - Башмаковского и Бековского, 13 - Никольского, 11 - Городищенского, 10 - Бессоновского, по 9 - Пачелмского и Шемышейского.

Еще 8 случаев подтвердилось в Заречном, 6 - в Наровчатском районе, по 5 - в Земетчинском и Неверкинском, по 3 - в Спасском, Лопатинском, Сосновоборском и Тамалинском, по 2 - в Белинском и Иссинском, по 1 - в Камешкирском и Колышлейском.

В течение последних суток госпитализация потребовалась 37 жителям региона с коронавирусом.

«14 сентября выздоровевших 527 человек. Итого выздоровевших - 190 239. Умерших - 1 (6 054).

Случаев подтвержденной COVID - 201 631», - уточнили в оперштабе.

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Гость||

Каждый день один и тот же высер ПИ.

Гость||

а почему этот оперштаб еще существует? Зачем статистика по соплям нужна?

Гость||

Умиляет меня это сводка 265 из Пензы, а из Заречного 8, там что, при въезде всех обрабатывают, что за бред. Когда уже это все закончится

Гость||

Очень печально, что идёт рост заболеваемости пензенцев. Жалко людей. Происходит потеря трудоспособного времени у работающих.Люди,берегите себя! А Пензаинформу огромная благодарность за такие сводки, предупреждён - значит вооружён!

Гость||

Гость писал(a):

Очень печально, что идёт рост заболеваемости пензенцев. Жалко людей. Происходит потеря трудоспособного времени у работающих.Люди,берегите себя! А Пензаинформу огромная благодарность за такие сводки, предупреждён - значит вооружён!
да все уже переболели, барановирус не опасен для подавляющего большинства, а сводки абсолютно не нужны

Гость||

не прививался, маски не носил, болел как обычно соплями и плевал на все эти цифры, вирусы и прочее

Гость||

Гость писал(а):

Пензаинформу огромная благодарность за такие сводки, предупреждён -

> значит вооружён!

Модер, ты чтоль?!

Гость||

Щенок, научись без своих стрелочек печатать!

Гость||

Гость писал(а):

> Щенок, научись без своих стрелочек печатать!

Тебя клоуна забыл спросить, ха-ха-ха...


Имя: Гость
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