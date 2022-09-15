Пензенский оперштаб обнародовал суточную сводку по коронавирусу

15.09.2022 | 13:50

Суточное число случаев коронавируса снова выросло. В четверг, 15 сентября, оперативный штаб сообщил о 577 заразившихся.

265 из них - жители Пензы, 46 - Кузнецкого района, 36 - Лунинского, 25 - Пензенского, 24 - Каменского, 23 - Мокшанского, 21 - Сердобского, 15 - Нижнеломовского, по 14 - Башмаковского и Бековского, 13 - Никольского, 11 - Городищенского, 10 - Бессоновского, по 9 - Пачелмского и Шемышейского.

Еще 8 случаев подтвердилось в Заречном, 6 - в Наровчатском районе, по 5 - в Земетчинском и Неверкинском, по 3 - в Спасском, Лопатинском, Сосновоборском и Тамалинском, по 2 - в Белинском и Иссинском, по 1 - в Камешкирском и Колышлейском.

В течение последних суток госпитализация потребовалась 37 жителям региона с коронавирусом.

«14 сентября выздоровевших 527 человек. Итого выздоровевших - 190 239. Умерших - 1 (6 054).

Случаев подтвержденной COVID - 201 631», - уточнили в оперштабе.