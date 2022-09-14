Общество

«Вагон знаний» отвезет пензенских школьников в Самару

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10 лет назад в Пензе встречали первый туристический поезд из Самары. Жители соседнего города ехали сюда в выходные организованными группами, чтобы осмотреть главные достопримечательности региона. А пензенцы, в свою очередь, гостили в Самаре.

Традиция путешествий по железной дороге сохранялась и в последующие годы. Министр культуры Сергей Бычков объявил об очередном старте сезона туристических поездок. 1 октября запустят проект «Вагон знаний» - пензенские подростки поедут в Самару.

«Подразумевается, что, пока группы школьников добираются из одного региона в другой, с ними проходят различные культурно-образовательные программы, а по приезде в регион реализуется стандартная туристическая программа с посещением основных знаковых мест и туристических мест притяжения», - сообщил Сергей Бычков.

В ответ в конце октября в город на Суре приедут самарские туристы. Их ждет маршрут Пенза - «Тарханы» - Кувака. «Вагон знаний» сможет отвезти детей в ряд городов.

«Самара, Татарстан и Башкирия - те регионы, которые обслуживает Куйбышевский филиал федеральной пассажирской компании. У нас на прошлой неделе состоялось совещание с представителями РЖД, мы сейчас рассматриваем варианты организации туристических маршрутов с помощью железнодорожного транспорта по Пензенской области», - рассказал Сергей Бычков.

Проект предназначен только для школьников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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