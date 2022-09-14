В Заречном в 2022 году случился 21 пожар

14.09.2022 | 10:10

С начала года в Заречном произошел 21 пожар. Погибших в огне не было, но травмы получили два человека. Четырех горожан спасли пожарные.

Для сравнения: за январь - июнь в закрытом городе зарегистрировали 13 пожаров, или на 3 больше, чем за тот же период 2021-го (10).

Одно из недавних ЧП случилось 9 августа: на Транспортной улице загорелся автомобиль Jaguar XF. 11 пожарных, прибывших на трех спецавтомобилях, ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки.

В июне в течение нескольких дней в Заречном произошло два пожара: 20-го в парке «Заречье» вспыхнуло пустующее здание бывшего центра семейного отдыха «Пингвин». Его тушили 22 пожарных, прибывших на 7 спецавтомобилях. Впоследствии было установлено, что причиной пожара стал поджог.

Второе возгорание случилось 25 июня в здании бывшего детского сада на улице Конституции. Как выяснилось, сгорел мусор на площади 10 кв. м. Стены и потолок в помещении первого этажа закоптило.

Но большая часть возгораний все же приходится на жилые помещения. Основными причинами являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают жителям Заречного правила безопасного поведения в быту:

- следите за состоянием электропроводки, пользуйтесь только исправным газовым и электрическим оборудованием;

- никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

- не курите в помещениях;

- не оставляйте детей без присмотра, обучайте их правилам пожарной безопасности;

- установите в доме пожарный извещатель.

«При обнаружении возгорания немедленно звоните в пожарную охрану по номерам телефонов 01, 101, четко сообщите адрес объекта, место возгорания и назовите свою фамилию», - напомнили в администрации Заречного.