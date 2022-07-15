В Заречном увеличилось количество пожаров

15.07.2022 | 17:15

В Заречном за январь-июнь зарегистрировали 13 пожаров, или на 3 больше, чем за тот же период 2021-го (10).

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Она отметила, что число пожаров возросло из-за неосторожного обращения с огнем, а также нарушений правил эксплуатации и устройства электрооборудования.

Зарегистрирован в закрытом городе и поджог.

В ЧП за первое полугодие 2022-го никто не погиб, 2 зареченца получили травмы, 4 человек спасли пожарные. Не было в закрытом городе и крупных пожаров.

Пожарным удалось спасти из огня материальные ценности на сумму почти 1 млн рублей.