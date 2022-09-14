В трех районах Пензенской области из-за АЧС запретили охоту на кабанов

14.09.2022 | 17:26

В нескольких районах Пензенской области для предотвращения угрозы распространения африканской чумы свиней запретили охоту на кабанов.

Соответствующий указ губернатора Олега Мельниченко от 13 сентября 2022 года размещен на сайте правительства Пензенской области.

Запрет распространяется на часть охотничьих угодий.

В Лопатинском районе это участок № 3, «Лопатинское» и «Китуньковское».

В Шемышейском районе охота запрещена в части участка № 2 и в охотугодье «Узинское».

В Камешкирском районе охотники не смогут поднять ружье на дикую свинью на части участка № 1 и в угодьях «Аряш», «Кулясовское» и «Родник».

В документе отмечается, что запрет на отстрел кабанов имеет исключение - регулирование численности животных.

Африканская чума свиней была выявлена в конце августа в деревне Комаровка Лопатинского района у домашней свиньи. В регионе ввели карантин по этому заболеванию животных. На территории эпизоотического очага по АЧС (и угрожаемой зоне в радиусе в радиусе 5 км изъяты все свиньи и их мясо.