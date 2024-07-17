Рыбак решил стать охотником и совершил преступление

17.07.2024 | 08:27

36-летний житель Бессоновского района может лишиться свободы из-за находки, которую он использовал криминальным образом.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что сельчанин изготовил боеприпасы. Стражи порядка пришли в его дом и изъяли 9 патронов. Экспертиза показала, что они имеют 16 калибр и предназначены для гладкоствольного ружья.

«Мужчина признался, что летом 2023 года во время рыбалки он нашел порох и гильзы и решил оставить их себе, чтобы ходить на охоту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Умелец своими руками изготовил патроны, но использовать их в погоне за добычей ему не довелось. На него возбудили уголовное дело.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.