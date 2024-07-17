Сетевое издание|18+|Среда|17 июл 2024|09:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Рыбак решил стать охотником и совершил преступление

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


36-летний житель Бессоновского района может лишиться свободы из-за находки, которую он использовал криминальным образом.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что сельчанин изготовил боеприпасы. Стражи порядка пришли в его дом и изъяли 9 патронов. Экспертиза показала, что они имеют 16 калибр и предназначены для гладкоствольного ружья.

«Мужчина признался, что летом 2023 года во время рыбалки он нашел порох и гильзы и решил оставить их себе, чтобы ходить на охоту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Умелец своими руками изготовил патроны, но использовать их в погоне за добычей ему не довелось. На него возбудили уголовное дело.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте