Пензенцам рассказали об «аптеке на ветке» и дали рецепт витаминного чая

14.09.2022 | 11:35

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендуют заняться сбором и заготовкой облепихи, созревающей в сентябре. Для упрощения трудоемкого процесса можно срезать ветки, а потом уже снять с них ягоды.

«Облепиха - природное лекарство, поливитаминный комплекс на ветке. В облепихе содержится особенно много витаминов С (200 мг/100 г) и группы В. Также ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. Имея в запасе мешочек замороженных ягод, можно забыть о походах в аптеку», - перечислили достоинства ягоды в пресс-службе ведомства.

Самый известный продукт из облепихи - масло, обладающее бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. Оно устраняет боль и повреждения слизистых оболочек, хорошо помогает избавиться от корочек в носу, которые образуются от слишком сухого воздуха в помещениях. Кроме того, облепиховое масло активно используется для борьбы с акне и различными раздражениями на коже.

Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. В целом ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм, благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Однако ягода может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть обострение.

В компотах облепиха прекрасно сочетается с яблоками, а если в варенье из нее добавить грецкие орехи, то вкус будет очень интересным.

Прекрасный витаминный напиток, согревающий осенью, - облепиховый чай, отличное профилактическое средство во время сезонных простуд и вирусных заболеваний.

Для его приготовления понадобится 1 стакан ягод облепихи, 1-2 чайные ложки меда, мята, бадьян или корица (по вкусу), 2 чайные ложки чая и 1 литр кипятка.

«Облепиху разминают с медом (замороженную предварительно нужно разморозить и довести до комнатной температуры). В чайник засыпать чай, пряности, добавить мяту, залить кипятком и дать настояться 5 минут. В уже настоявшийся чай добавить облепиху, хорошо перемешать и сразу подавать», - дали рецепт напитка в управлении.