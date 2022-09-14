Общество

Пензенцам рассказали об «аптеке на ветке» и дали рецепт витаминного чая

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендуют заняться сбором и заготовкой облепихи, созревающей в сентябре. Для упрощения трудоемкого процесса можно срезать ветки, а потом уже снять с них ягоды.

«Облепиха - природное лекарство, поливитаминный комплекс на ветке. В облепихе содержится особенно много витаминов С (200 мг/100 г) и группы В. Также ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. Имея в запасе мешочек замороженных ягод, можно забыть о походах в аптеку», - перечислили достоинства ягоды в пресс-службе ведомства.

Самый известный продукт из облепихи - масло, обладающее бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. Оно устраняет боль и повреждения слизистых оболочек, хорошо помогает избавиться от корочек в носу, которые образуются от слишком сухого воздуха в помещениях. Кроме того, облепиховое масло активно используется для борьбы с акне и различными раздражениями на коже.

Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. В целом ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм, благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Однако ягода может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть обострение.

В компотах облепиха прекрасно сочетается с яблоками, а если в варенье из нее добавить грецкие орехи, то вкус будет очень интересным.

Прекрасный витаминный напиток, согревающий осенью, - облепиховый чай, отличное профилактическое средство во время сезонных простуд и вирусных заболеваний.

Для его приготовления понадобится 1 стакан ягод облепихи, 1-2 чайные ложки меда, мята, бадьян или корица (по вкусу), 2 чайные ложки чая и 1 литр кипятка.

«Облепиху разминают с медом (замороженную предварительно нужно разморозить и довести до комнатной температуры). В чайник засыпать чай, пряности, добавить мяту, залить кипятком и дать настояться 5 минут. В уже настоявшийся чай добавить облепиху, хорошо перемешать и сразу подавать», - дали рецепт напитка в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте