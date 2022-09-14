На уходящем под воду перекрестке в Сердобске не хватает светофоров

14.09.2022 | 12:23

Уже много лет в дождливую погоду на центральном перекрестке Сердобска разливается огромная лужа. И автомобилисты, и пешеходы пробираются по дороге «вплавь». В ближайшее время проблема, похоже, не решится.

О перекрестке, который трудно преодолеть, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказала пользовательница Ирина.

«Центр города, перекресток улиц Ленина и Красной. И машины вплавь, и дети - к лицею № 2. Для Сердобска это нормально?» - спросила женщина.

Ирина указала еще на одну проблему, связанную с упомянутым пересечением улиц.

«Имеется только два светофора для пешеходов только на двух сторонах дороги. И те в непогоду плохо видны. Чтобы детям перейти через дорогу, где нет пешеходного светофора, надо вывернуть голосу на 180 градусов, чтобы увидеть зеленого человечка», - пожаловалась сердобчанка.

На снимках, прикрепленных ею, видна заполнившая всю проезжую часть лужа и светофоры, которые мало помогут человеку, собирающемуся переходить дорогу.

На обращение женщины ответил представитель регионального правительства. Сначала он объяснил подтопление.

«В связи с естественным рельефом местности и обильными атмосферными осадками кювет по улице Красной не успевал справляться с объемом протекающей воды, из-за этого на перекрестке улиц Красной и Ленина образовалось подтопление», - гласит ответ.

На данный момент, по словам представителя областного правительства, «перекресток находится в надлежащем состоянии».

Что касается светофоров, то сердобчанке пообещали: они появятся в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области». Но для этого сначала необходимо капитально отремонтировать обсуждаемый проблемный перекресток.

Когда будут сделаны эти работы, неизвестно.