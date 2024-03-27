В Сердобском районе осыпаются стены детского сада

27.03.2024 | 18:38

Состояние стен детского сада в селе Мещерском Сердобского района внушает опасения местным жителям. Кирпичи могут упасть на головы малышам.

Об этом рассказала пользовательница Нина на странице ЦУРа Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Свое сообщение женщина проиллюстрировала снимками детсада. На фото -кирпичная кладка стены бугрится, внизу - осколки строительного материала.

«Там балка скоро упадет. Нам что делать? Страшно туда идти», - написала Нина.

Представитель администрации Сердобского района ответил женщине, что меры принимаются.

«В филиале детского сада в селе Мещерском функционирует 1 группа, 20 человек. На данный момент изготовлена проектно-сметная документация на ремонт помещений для перевода группы детского сада на свободные площади школы села Мещерского, идет подготовка документации для смены юридического лица», - пояснили сельчанке.

Женщину заверили, что ремонт проведут до 1 сентября этого года, средства в бюджете предусмотрены.

Нина возразила: родителям обещают решить проблему уже в течение двух лет, но ничего не меняется.

«Когда делали фото, хорошо успели отойти, кирпич упал. Меры будете принимать до первого несчастного случая? Сделайте хоть какие-то действия, чтобы не было печальных последствий, дети выходят на прогулку, а гулять небезопасно!» - заявила сельчанка.

Представитель администрации написал, что безопасности ребят уделяется особенное внимание.

«Вопрос стоит на контроле в районном отделе образования. Все работы будут проведены в сезон строительных работ и завершатся до 1 сентября 2024 года. Поэтому в настоящее время готовятся конкурсные процедуры, необходимые для заключения контракта на ремонтные работы», - сообщил он.

Однако Нина выразила сомнения в том, что стены и крыша образовательного учреждения выдержат до 1 сентября. «В любое время все рухнет», - отметила она.